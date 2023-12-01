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    Официально: Гергиев назначен гендиректором Большого театра

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    Маэстро Валерий Гергиев возглавит Большой театр — об этом было объявлено 1 декабря на пресс-конференции в Москве. О назначении сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, она поблагодарила Владимира Урина за работу, уточнив, что тот ушел по собственному желанию. В пресс-конференции помимо Голиковой и Урина принимают участие министр культуры Ольга Любимова и Валерий Гергиев.

    Информацию об этом также публикует правительство России: сообщается, что Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет.

    О том, что 30 ноября стало последним днем его работы во главе Большого театра, Урин сообщил тем же вечером после премьеры спектакля.

    Информация о том, что Владимир Урин написал заявление об уходе, появилась в прессе еще 17 ноября — в дни Культурного форума в Петербурге. Тогда ожидалось, что новым директором и художественным руководителем Большого театра назовут худрука и директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Однако в дни культурного форума этого не произошло. Хотя слухов однозначно не отрицали ни в Минкульте, ни сам маэстро.

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