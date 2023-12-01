Официально: Гергиев назначен гендиректором Большого театра

Маэстро Валерий Гергиев возглавит Большой театр — об этом было объявлено 1 декабря на пресс-конференции в Москве. О назначении сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, она поблагодарила Владимира Урина за работу, уточнив, что тот ушел по собственному желанию. В пресс-конференции помимо Голиковой и Урина принимают участие министр культуры Ольга Любимова и Валерий Гергиев.



Информацию об этом также публикует правительство России: сообщается, что Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет.

