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    Директор Большого театра Урин попрощался с труппой: это был его последний день

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    Директор Большого театра Владимир Урин покинул пост. О том, что 30 ноября было его последним днем в должности, он сказал сам коллективу после премьеры спектакля «Сын Мандарина. Соловей» на Камерной сцене. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале музыкального критика Сергея Буланова поздним вечером 30 ноября.

    Он поблагодарил коллектив бывшего камерного музыкального театра имени Покровского (с 2018 года вошедшего в состав Большого театра), а также артистов Государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова, совместной постановкой с которым является спектакль. А также упомянул, что на театральной карте России есть проблемы с сильными лидерами коллективов.

    Информация о том, что Владимир Урин написал заявление об уходе, появилась в прессе еще 17 ноября — в дни Культурного форума в Петербурге. Тогда ожидалось, что новым директором и художественным руководителем Большого театра назовут худрука и директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Однако в дни культурного форума этого не произошло. Хотя слухов однозначно не отрицали ни в минкульте, ни сам маэстро.

    Владимир Урин был работал гендиректором Большого театра с 2013 года. До этого — руководил Московским академическим Музыкальным театром им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Учился в том числе и в Ленинграде, где окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской (режиссерский факультет), а затем в ГИТИС-РИТИ. В 1981–1991 годах был зампредом Союза театральных деятелей России.

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