Директор Большого театра Урин попрощался с труппой: это был его последний день

Директор Большого театра Владимир Урин покинул пост. О том, что 30 ноября было его последним днем в должности, он сказал сам коллективу после премьеры спектакля «Сын Мандарина. Соловей» на Камерной сцене. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале музыкального критика Сергея Буланова поздним вечером 30 ноября.



Он поблагодарил коллектив бывшего камерного музыкального театра имени Покровского (с 2018 года вошедшего в состав Большого театра), а также артистов Государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова, совместной постановкой с которым является спектакль. А также упомянул, что на театральной карте России есть проблемы с сильными лидерами коллективов.

