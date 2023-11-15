Источники: Гергиев возглавит Большой театр, это объявят на культурном форуме

Художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр в Москве, продолжая совмещать новую должность с руководством Мариинским театром. Об этом 15 ноября сообщил «Фонтанке» источник, близкий к ситуации. По его информации, об этом будет объявлено 16 ноября на Петербургском международном культурном форуме.



Аналогичную информацию, со ссылкой на свои источники, опубликовали «Известия».



«Фонтанка» обратилась за комментариями в Мариинский театр — в пресс-службе заявили, что узнали о такой возможности только от нашего корреспондента, но пообещали постараться выяснить: «Валерий Абисалович сейчас в Москве, в «Зарядье» фестиваль полным ходом идет».

