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    Источники: Гергиев возглавит Большой театр, это объявят на культурном форуме

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    Художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр в Москве, продолжая совмещать новую должность с руководством Мариинским театром. Об этом 15 ноября сообщил «Фонтанке» источник, близкий к ситуации. По его информации, об этом будет объявлено 16 ноября на Петербургском международном культурном форуме.

    Аналогичную информацию, со ссылкой на свои источники, опубликовали «Известия».

    «Фонтанка» обратилась за комментариями в Мариинский театр — в пресс-службе заявили, что узнали о такой возможности только от нашего корреспондента, но пообещали постараться выяснить: «Валерий Абисалович сейчас в Москве, в «Зарядье» фестиваль полным ходом идет».

    В Министерстве культуры заявили, что «не комментируют» информацию.

    По данным источника «Фонтанки», основным условием Валерия Гергиева была возможность совместить должности директора и художественного руководителя и в Большом театре тоже. Часть менеджмента Мариинского театра в связи с переменами может переехать в Москву.

    Разговоры о том, что Валерий Гергиев может возглавить Большой театр, уже появлялись полтора года назад. Маэстро долгое время мечтал воссоздать Дирекцию императорских театров, куда бы вошли Большой и Мариинский. В марте 2022 года они с президентом России Владимиром Путиным обсудили эту идею в прямом эфире.

    Интересно, что до этого Валерий Гергиев видел воссоздание Дирекции императорских театров в другом виде: еще 10 лет назад он направлял Владимиру Путину просьбу создать Национальный центр искусств. По замыслу, объединение мог возглавить сам дирижер, а войти в него могли Мариинский театр, Петербургская консерватория, Академия балета им. А. Я. Вагановой и Зубовский институт (Российский институт истории искусств).

    © Фонтанка.Ру

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