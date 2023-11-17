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    Forbes: директор Большого театра написал заявление об увольнении. А Гергиева спросили о «новой работе»

    1999
    4 комментария

    Источник издания Forbes сообщил, что директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьер-министра Михаила Мишустина, и эта просьба была удовлетворена.

    Об этой возможной кадровой перемене говорится в публикации 17 ноября, состоявшейся за считаные часы до заявленного времени начала пленарного заседания Международного культурного форума в Петербурге. Предполагается, что в нем примет участие президент России Владимир Путин, и именно там может быть объявлено о назначении Валерия Гергиева главой Большого театра.

    «Фонтанка» обратилась в пресс-службу Большого за комментарием в отношении ухода Владимира Урина. Там нашему корреспонденту ответили, что «театр не комментирует неофициальные заявления». В Министерстве культуры вопросы по теме перестановок в главном музыкальном театре страны также оставили без ответов.

    В то же время Валерий Гергиев в кулуарах культурного форума ответил на вопрос журналиста канала «Россия» Павла Зарубина о том, станет ли у маэстро в ближайшее время вдвое больше работы. Дирижер отметил, что «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше».

    «У Мариинского театра есть сложившиеся устойчивые представления о том, что такое наша ответственность. Потом есть представления о том, что такое наши возможности. И есть представления о том, что такое, как мне кажется, наши обязанности. Вот когда все три сходятся в какой-то гармонии, мне кажется, уже неважно: два города, три театра, четыре региона, пять стран...» — рассудил Валерий Гергиев, оставляя пространство для аналогий.

    Владимир Урин был назначен гендиректором Большого театра в 2013 году. До этого — руководил Московским академическим Музыкальным театром им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. По профессии — театровед и режиссер. Учился в том числе и в Ленинграде, где окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской (режиссерский факультет). После переезда в Москву в 1981 году, получил образование на театроведческом факультете ГИТИС-РИТИ. В 1981–1991 годах был заместителем председателя Союза театральных деятелей России.

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