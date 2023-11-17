Forbes: директор Большого театра написал заявление об увольнении. А Гергиева спросили о «новой работе»

Источник издания Forbes сообщил, что директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьер-министра Михаила Мишустина, и эта просьба была удовлетворена.

Об этой возможной кадровой перемене говорится в публикации 17 ноября, состоявшейся за считаные часы до заявленного времени начала пленарного заседания Международного культурного форума в Петербурге. Предполагается, что в нем примет участие президент России Владимир Путин, и именно там может быть объявлено о назначении Валерия Гергиева главой Большого театра.



«Фонтанка» обратилась в пресс-службу Большого за комментарием в отношении ухода Владимира Урина. Там нашему корреспонденту ответили, что «театр не комментирует неофициальные заявления». В Министерстве культуры вопросы по теме перестановок в главном музыкальном театре страны также оставили без ответов.



В то же время Валерий Гергиев в кулуарах культурного форума ответил на вопрос журналиста канала «Россия» Павла Зарубина о том, станет ли у маэстро в ближайшее время вдвое больше работы. Дирижер отметил, что «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше».



«У Мариинского театра есть сложившиеся устойчивые представления о том, что такое наша ответственность. Потом есть представления о том, что такое наши возможности. И есть представления о том, что такое, как мне кажется, наши обязанности. Вот когда все три сходятся в какой-то гармонии, мне кажется, уже неважно: два города, три театра, четыре региона, пять стран...» — рассудил Валерий Гергиев, оставляя пространство для аналогий.

