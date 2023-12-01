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    Подозреваемые в похищении 8-летней девочки задержаны в Калужской области

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    12 комментариев

    Сотрудники уголовного розыска МВД России задержали четверых подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области. Об этом 1 декабря сообщила Ирина Волк, генерал-майор полиции, официальный представитель МВД РФ.

    «Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области», — рассказала Ирина Волк в своем telegram-канале. На причастность к преступлению проверяются трое мужчин и женщина. Подробности пока не приводятся.

    Девочка пропала днем 29 ноября. Волонтеры и правоохранительные органы принялись разыскивать ребенка. Тем временем появилась информация о том, что школьницу могли похитить. Однофамилица пропавшей написала в соцсетях, что похитившие запросили выкуп. В telegram-канале прошли слухи о том, что преступники якобы требуют 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. Вечером 30 ноября ребенка нашли на обочине проезжей части в Белевском районе Тульской области — почти в 50 километрах от места проживания девочки.

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    Комментарии 12

    Гость01 Дек 2023 в 12:21
    опять шерсть?
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