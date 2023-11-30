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    Пропавшую в Калужской области 8-летнюю девочку нашли. Она оказалась очень далеко от дома

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    1 комментарий

    8-летнюю девочку, которая пропала в Калужской области накануне днем, нашли. Об этом сообщает Следственный комитет региона 30 ноября.

    По словам следователей, ребенка в сопровождении сотрудников полиции доставили в больницу для осмотра. Сейчас девочку сопроводят в следственный отдел в Козельске, где с ней будут работать следователи. «Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в пресс-службе регионального СК.

    По данным RT, девочку нашли в 28 километрах от Козельска, в Тульской области.

    8-летняя девочка из Козельска пропала днем 29 ноября. Ее искали волонтеры и правоохранители. Тем временем в городе распространились слухи о похитителях.

    Однофамилица девочки написала в соцсетях, что они запросили выкуп. Телеграм-каналы сообщали о том, что преступники якобы требуют 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. Однако мама ребенка обратилась с заявлением в полицию.

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    Комментарии 1

    Гость30 Ноя 2023 в 20:35
    Странная история
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