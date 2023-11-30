Пропавшую в Калужской области 8-летнюю девочку нашли. Она оказалась очень далеко от дома

8-летнюю девочку, которая пропала в Калужской области накануне днем, нашли. Об этом сообщает Следственный комитет региона 30 ноября.



По словам следователей, ребенка в сопровождении сотрудников полиции доставили в больницу для осмотра. Сейчас девочку сопроводят в следственный отдел в Козельске, где с ней будут работать следователи. «Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в пресс-службе регионального СК.

По данным RT, девочку нашли в 28 километрах от Козельска, в Тульской области.

8-летняя девочка из Козельска пропала днем 29 ноября. Ее искали волонтеры и правоохранители. Тем временем в городе распространились слухи о похитителях.