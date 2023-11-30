Под Калугой пропала 8-летняя Злата. В городе распространяются слухи о похищении

8-летнюю Злату ищут жители города Козельска в Калужской области. Девочка пропала накануне днем. Ориентировки с фотографией ребенка распространяют волонтеры ПСО «ЛизаАлерт». Тем временем в городе распространяются слухи о похитителях, требующих выкуп.
Однофамилица девочки написала в соцсетях, что похитители запросили выкуп. Телеграм-каналы сообщают о том, что преступники требуют 1,5 млн рублей в криптовалюте. Мама Златы уже написала заявление в полицию, несмотря на предупреждение злоумышленников.
Прокурор Калужской области Константин Жиляков взял расследование уголовного дела по факту исчезновения ребёнка на личный контроль. В региональном СК показали фото девочки и попросили обращаться по указанным телефонам всех, кто что-либо знает о ее местонахождении.