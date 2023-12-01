Рынок в Ростове потушили только к утру — за 9 часов

Масштабный пожар в Ростове-на-Дону удалось потушить только к 6 часам утра 1 декабря, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области. Он продлился девять с лишним часов.
Вещевой рынок «Темерник» загорелся вчера около 20:32. В первые минуты пламя распространилось на 400 квадратных метров, а через четыре часа — на 4000. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных, его тушили более 100 человек и 33 единицы техники, использовался автокран.
Как пишет 161.RU, в горящие павильоны ломились не только пожарные, но и работники, которые хотели спасти свой товар. Тащили всё: свое, соседское, чужое. На месте пожара было выставлено оцепление Росгвардии для обеспечения работы спасателей и безопасности граждан.
ГУ МЧС по Ростовской области
«Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня», — отмечали в ГУ МЧС.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.