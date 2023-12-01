Рынок в Ростове потушили только к утру — за 9 часов

Масштабный пожар в Ростове-на-Дону удалось потушить только к 6 часам утра 1 декабря, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области. Он продлился девять с лишним часов.

Вещевой рынок «Темерник» загорелся вчера около 20:32. В первые минуты пламя распространилось на 400 квадратных метров, а через четыре часа — на 4000. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных, его тушили более 100 человек и 33 единицы техники, использовался автокран.