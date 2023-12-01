Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 4000 квадратных метров

Площадь пожара в Ростове-на Дону выросла до 4 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС. Борьба с огнем на рынке «Темерник» продолжается.
На помощь спасателям пришли полицейские — они оцепили рынок и оттеснили людей, которые скопились вокруг и мешали проезду техники. Силовики также исключили проход на территорию рынка торговцев — некоторые пытались спасти свои товары из огня.
Впечатляющие кадры публикует портал 161.RU. Расстояние до горящего рынка позволяет оценить масштаб бедствия.
На одном из фото видно, что для тушения спасатели задействовали автокран.
Ростовчане делятся съемками пожара в соцсетях. По словам авторов фото и видео, огромный столб дыма видно практически из любого района, даже из пригорода.
Четыре улицы перекрыты на подъездах к горящему вещевому рынку, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. Очевидцы говорят также о том, что ближайшие к рынку жилые здания обесточены, но официально эта информация пока не подтверждена.
На момент публикации информации о погибших и пострадавших нет.
Обновлено в 01.02 мск 01.12.23:
Пожар локализован на площади 4 000 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.