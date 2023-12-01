Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 4000 квадратных метров

Площадь пожара в Ростове-на Дону выросла до 4 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС. Борьба с огнем на рынке «Темерник» продолжается.



На помощь спасателям пришли полицейские — они оцепили рынок и оттеснили людей, которые скопились вокруг и мешали проезду техники. Силовики также исключили проход на территорию рынка торговцев — некоторые пытались спасти свои товары из огня.



Впечатляющие кадры публикует портал 161.RU. Расстояние до горящего рынка позволяет оценить масштаб бедствия.



На одном из фото видно, что для тушения спасатели задействовали автокран.

