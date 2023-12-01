    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, с-в

    752мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.58eur96.88

    Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 4000 квадратных метров

    909
    5 комментариев

    Площадь пожара в Ростове-на Дону выросла до 4 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС. Борьба с огнем на рынке «Темерник» продолжается.

    На помощь спасателям пришли полицейские — они оцепили рынок и оттеснили людей, которые скопились вокруг и мешали проезду техники. Силовики также исключили проход на территорию рынка торговцев — некоторые пытались спасти свои товары из огня.

    Впечатляющие кадры публикует портал 161.RU. Расстояние до горящего рынка позволяет оценить масштаб бедствия.

    На одном из фото видно, что для тушения спасатели задействовали автокран.

    ПоделитьсяПоделиться

    Ростовчане делятся съемками пожара в соцсетях. По словам авторов фото и видео, огромный столб дыма видно практически из любого района, даже из пригорода.

    161.RU | Новости Ростова

    Четыре улицы перекрыты на подъездах к горящему вещевому рынку, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. Очевидцы говорят также о том, что ближайшие к рынку жилые здания обесточены, но официально эта информация пока не подтверждена.

    161.RU | Новости Ростова

    На момент публикации информации о погибших и пострадавших нет.

    Обновлено в 01.02 мск 01.12.23:

    Пожар локализован на площади 4 000 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.

    Фото: 161.RU | Новости Ростова

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарРостов-на-Дону
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close