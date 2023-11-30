В Петербурге ищут подрядчиков для ремонта дорог на 7,2 млрд рублей

Петербургская дирекция транспортного строительства объявила аукционы на ремонт дорог на 7,2 млрд рублей. Документация опубликована накануне.



Один лот включает северные районы города, его максимальная цена — 3,6 млрд рублей, южный лот оценили всего на пару миллионов дешевле. Сроки выполнения работ — до ноября 2024 года. Как принято в последние годы, заказчик не прикладывает полный перечень объектов; все они содержатся в адресной программе ремонта дорог, и в зависимости от потребности города подрядчика будут направлять на них.

Традиционно в Петербурге объявляют аукционы на ремонт крупными лотами, их стабильно выигрывают одни и те же крупные подрядчики, среди которых «Орион плюс», ВАД, «АБЗ-Дорстрой», «Возрождение».