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    В Петербурге ищут подрядчиков для ремонта дорог на 7,2 млрд рублей

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    Петербургская дирекция транспортного строительства объявила аукционы на ремонт дорог на 7,2 млрд рублей. Документация опубликована накануне.

    Один лот включает северные районы города, его максимальная цена — 3,6 млрд рублей, южный лот оценили всего на пару миллионов дешевле. Сроки выполнения работ — до ноября 2024 года. Как принято в последние годы, заказчик не прикладывает полный перечень объектов; все они содержатся в адресной программе ремонта дорог, и в зависимости от потребности города подрядчика будут направлять на них.

    Традиционно в Петербурге объявляют аукционы на ремонт крупными лотами, их стабильно выигрывают одни и те же крупные подрядчики, среди которых «Орион плюс», ВАД, «АБЗ-Дорстрой», «Возрождение».

    В 2023 году на ремонт закладывали около 12 млрд рублей, в 2024 предполагается примерно столько же. «В ближайшие три года порядок ежегодных расходов на ремонт городских магистралей и приведение их в нормативное состояние сохранится. Кроме того, в новом бюджете города заложено 7 млрд 100 млн рублей на капитальный ремонт дорог, а также 8 млрд 700 млн рублей на ремонт мостов, путепроводов и других искусственных сооружений», — сообщает Смольный.

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