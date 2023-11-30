Блогер-трансгендер Хилми Форкс задержан по подозрению в распространении порно

Полиция задержала в Подольске треш-блогера Хилми Форкса по делу о распространении порно. Силовики заинтересовались известным трансгендером после откровенных роликов, которые он публиковал в своем канале. Об этом 30 ноября сообщает RT в своем телеграм-канале.

Телеканал также уточняет, что после доставления в отдел полиции Хилми Форкса отпустили под подписку о невыезде. Ранее в отношении блогера уже возбуждали дело об изготовлении и распространении порнографии.



В начале 2023 года в отношении треш-блогера возбуждалось дело об ЛГБТ-пропаганде. 12 июля, после того, как на Хилми Форкса обратила внимание Екатерина Мизулина, юношу задержали по подозрению в распространении порно. А в начале сентября его задержали в Петербурге.



Настоящее имя Форкса — Хильми Олейник. Тиктокер и треш-блогер родился в Краснодаре в 2004 году. Прославиться ему удалось благодаря аморальным и эпатажным выходкам. Известно, что с 10 лет до совершеннолетия подросток жил в детдоме, так как воспитывавшую его мать лишили родительских прав из-за алкоголизма.