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    Блогер-трансгендер Хилми Форкс задержан по подозрению в распространении порно

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    8 комментариев

    Полиция задержала в Подольске треш-блогера Хилми Форкса по делу о распространении порно. Силовики заинтересовались известным трансгендером после откровенных роликов, которые он публиковал в своем канале. Об этом 30 ноября сообщает RT в своем телеграм-канале.

    Телеканал также уточняет, что после доставления в отдел полиции Хилми Форкса отпустили под подписку о невыезде. Ранее в отношении блогера уже возбуждали дело об изготовлении и распространении порнографии.

    В начале 2023 года в отношении треш-блогера возбуждалось дело об ЛГБТ-пропаганде. 12 июля, после того, как на Хилми Форкса обратила внимание Екатерина Мизулина, юношу задержали по подозрению в распространении порно. А в начале сентября его задержали в Петербурге.

    Настоящее имя Форкса — Хильми Олейник. Тиктокер и треш-блогер родился в Краснодаре в 2004 году. Прославиться ему удалось благодаря аморальным и эпатажным выходкам. Известно, что с 10 лет до совершеннолетия подросток жил в детдоме, так как воспитывавшую его мать лишили родительских прав из-за алкоголизма.

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    Комментарии 8

    Гость30 Ноя 2023 в 12:39
    Либерда! Ваших бьют!))
    +0−0
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