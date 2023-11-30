Жесткие удары, нанесенные взрослым двум подросткам на севере Петербурга, попали на видео

Уличные камеры зафиксировали, как взрослый мужчина преследует подростков в ожидании момента, когда они окажутся в пустоте дворов на севере Петербурга.
«Фонтанка.ру»
По пути он допивает банку пива, а потом с кулаками бросается на мальчиков, стало известно «Фонтанке» 30 ноября.
Подростки 7 и 13 лет получили серьезные травмы: младший в районе глаза, старший на руке.
Нападение произошло 12 ноября на Туристской улице. Нетрезвый мужчина якобы посчитал, что они бросили на него косой взгляд, а потом и обидели словом.
По настоянию прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».