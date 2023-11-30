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    Жесткие удары, нанесенные взрослым двум подросткам на севере Петербурга, попали на видео

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    Уличные камеры зафиксировали, как взрослый мужчина преследует подростков в ожидании момента, когда они окажутся в пустоте дворов на севере Петербурга.

    «Фонтанка.ру»

    По пути он допивает банку пива, а потом с кулаками бросается на мальчиков, стало известно «Фонтанке» 30 ноября.

    Подростки 7 и 13 лет получили серьезные травмы: младший в районе глаза, старший на руке.

    Нападение произошло 12 ноября на Туристской улице. Нетрезвый мужчина якобы посчитал, что они бросили на него косой взгляд, а потом и обидели словом.

    По настоянию прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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