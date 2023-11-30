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    Не так посмотрели. В Петербурге возбудили дело после того, как мужчина избил двух подростков

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    Прокуратура Приморского района настояла на возбуждении уголовного дела после нападения взрослого мужчины на двоих подростков.

    Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, сам инцидент произошел около половины четвертого дня 12 ноября у дома на Туристской улице. По предварительной информации, у одного из домов стоял пьяный 40-летний мужчина. Мимо него прошли два мальчика 7 и 13 лет. Мужчине показалось, что они на него не так посмотрели и он кинул в их сторону бычок от сигареты. Мальчики огрызнулись в ответ. Он стал их преследовать и во дворах, где не было людей, взрослый набросился на детей с кулаками. Младшему нападваший с трех ударов якобы проломил кость около глаза, а старший в процессе защиты ударил его и сломал себе палец на руке. Нападение увидели появившиеся люди, и мужчина убежал.

    Нападение попало на видео.

    Родители детей обратились в прокуратуру с требованием провести проверку. По итогам в полицию было направлены материалы о необходимости возбудить дело по статье «хулиганство».

    Сейчас ведется расследование.

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