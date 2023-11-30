Не так посмотрели. В Петербурге возбудили дело после того, как мужчина избил двух подростков

Прокуратура Приморского района настояла на возбуждении уголовного дела после нападения взрослого мужчины на двоих подростков.



Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, сам инцидент произошел около половины четвертого дня 12 ноября у дома на Туристской улице. По предварительной информации, у одного из домов стоял пьяный 40-летний мужчина. Мимо него прошли два мальчика 7 и 13 лет. Мужчине показалось, что они на него не так посмотрели и он кинул в их сторону бычок от сигареты. Мальчики огрызнулись в ответ. Он стал их преследовать и во дворах, где не было людей, взрослый набросился на детей с кулаками. Младшему нападваший с трех ударов якобы проломил кость около глаза, а старший в процессе защиты ударил его и сломал себе палец на руке. Нападение увидели появившиеся люди, и мужчина убежал.

