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    В Челябинской области шесть лошадей провалились в полынью. Спасти удалось не всех

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    3 комментария

    В Челябинской области несколько лошадей провалились в полынью на озере. Помочь удалось не всем, несколько животных погибли от переохлаждения, сообщает 29 ноября Озерский городской округ на странице во «ВКонтакте».

    74.RU/Озерский городской округ

    Шестеро лошадей угодили в полынью на озере Кожакуль у поселка Метлино. На место происшествия отправились спасатели МЧС России. С помощью бензопил, ломов и топоров они прорубили тропу длиной более 150 метров и вывели животных на берег.

    К началу операции три лошади были уже мертвы, четвертая же не смогла перенести длительное пребывание в ледяной воде и погибла во время транспортировки.

    Двух выживших спасенных коней забрал хозяин.

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    Комментарии 3

    Гость29 Ноя 2023 в 15:24
    доколе?
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