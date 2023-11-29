В Челябинской области шесть лошадей провалились в полынью. Спасти удалось не всех

В Челябинской области несколько лошадей провалились в полынью на озере. Помочь удалось не всем, несколько животных погибли от переохлаждения, сообщает 29 ноября Озерский городской округ на странице во «ВКонтакте».
Шестеро лошадей угодили в полынью на озере Кожакуль у поселка Метлино. На место происшествия отправились спасатели МЧС России. С помощью бензопил, ломов и топоров они прорубили тропу длиной более 150 метров и вывели животных на берег.
К началу операции три лошади были уже мертвы, четвертая же не смогла перенести длительное пребывание в ледяной воде и погибла во время транспортировки.
Двух выживших спасенных коней забрал хозяин.