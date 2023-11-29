В Петербурге семиклассник совершил суицид после замечания о длине волос

Сотрудники правоохранительных органов восстанавливают события, которые предшествовали страшному шагу семиклассника на юго-западе Петербурга. За несколько часов до гибели ему пеняли на недостаток мужественности.



Вечер вторника 13-летний школьник из Красносельского района города проводил с семьёй в однокомнатной квартире на девятом этаже, где живёт с отцом, мачехой и двумя братьями, стало известно «Фонтанке» 29 ноября.



Со слов родных, серьёзных ссор между ними не было, но настроение у среднего сына едва ли было хорошим. В пятом часу дня отец обратил внимание на его отросшие волосы и указал, что для мужчины это уже слишком. Предложение укоротить длину мальчик воспринял без воодушевления, но на стрижку в исполнении отца согласился.

