В Петербурге семиклассник совершил суицид после замечания о длине волос

Сотрудники правоохранительных органов восстанавливают события, которые предшествовали страшному шагу семиклассника на юго-западе Петербурга. За несколько часов до гибели ему пеняли на недостаток мужественности.
Вечер вторника 13-летний школьник из Красносельского района города проводил с семьёй в однокомнатной квартире на девятом этаже, где живёт с отцом, мачехой и двумя братьями, стало известно «Фонтанке» 29 ноября.
Со слов родных, серьёзных ссор между ними не было, но настроение у среднего сына едва ли было хорошим. В пятом часу дня отец обратил внимание на его отросшие волосы и указал, что для мужчины это уже слишком. Предложение укоротить длину мальчик воспринял без воодушевления, но на стрижку в исполнении отца согласился.
Результат ребёнка не порадовал. Некоторое время он провёл в комнате и вышел на кухню, когда родители занялись бытовыми делами.
В восьмом часу вечера мальчика увидели под окнами и вызвали скорую. Он получил тяжёлые травмы, но был ещё в сознании. Пострадавшего доставили в реанимацию, спасти его не удалось.
Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства, подозреваемых в нём нет. Расследование взяла на контроль прокуратура. По предварительным данным, семья на учётах не состоит, в школе семиклассника охарактеризовали удовлетворительно.