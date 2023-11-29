В Петербурге запретят сносить здания, обладающие признаками памятника

В настоящее время запрещен снос памятников, а также выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Депутаты предложили также наложить запрет и на демонтаж зданий, у которых есть признаки памятника.

Инициативу разработала группа депутатов: член фракции «Яблоко» Борис Вишневский и представители «Единой России» Валерий Гарнец, Александр Ходосок, Михаил Барышников и Всеволод Беликов.

В Петербурге собираются ввести запрет на снос объектов, которые обладают признаками культурного наследия. Законопроект 29 ноября Законодательное собрание приняло в первом чтении.

«Что это означает? Что с момента поступления в региональный орган охраны объектов культурного наследия (в нашем случае это КГИОП) заявления о выявлении объекта в качестве ОКН он оказывается защищен от сноса. Дальнейшее зависит от рассмотрения заявления. В случае если на основании проведенной экспертизы заявление удовлетворяется, объект включается в реестр объектов культурного наследия и запрет у нас тоже продолжает действовать. Если органы охраны памятников в этом отказывают, то запрет в этом случае прекращается», — пояснил Вишневский, представляя инициативу.

При этом запрет будет действовать в отношении зданий, которые находятся в государственной собственности.



Законопроект начнет работать с 15 апреля 2024 года, когда вступят в силу аналогичные поправки на федеральном уровне.

