Конституционный суд РФ не увидел нарушения прав человека в принудительном лечении в психиатрической клинике

Принудительное лечение, которое назначается людям с психическими расстройствами, нарушившим закон, нельзя считать наказанием. Такой вердикт опубликован 28 ноября на сайте Конституционного суда РФ.
По запросам Салехардского городского суда высшая судебная инстанция рассмотрела два обращения от психоневрологического диспансера по поводу его пациентов. Один из них совершил хищение в состоянии ограниченной вменяемости, его осудили условно с испытательным сроком и назначили принудительное лечение у врача-психиатра амбулаторно. Другой причинил тяжкий вред здоровью по неосторожности в состоянии невменяемости, его освободили от уголовной ответственности и назначили принудительное лечение в стационаре. Салехардский городской суд усомнился в правильности решения, в котором не конкретизирован предельный срок лечения, и усмотрел несоразмерность ограничений прав граждан.
«К совершившим преступление лицам с психическими расстройствами в качестве лечения применяются принудительные меры медицинского характера, необходимость и продолжительность которых определяется состоянием здоровья. Это требуется для предотвращения причинения ими вреда себе или окружающим. <…> Принудительные меры медицинского характера являются лечением, а не наказанием, и не могут рассматриваться как нарушающие права лиц с психическими расстройствами», — цитирует решение Конституционного суда РФ его пресс-служба.