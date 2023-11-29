    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    3 м/с, южн

    753мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.61eur97.07

    Конституционный суд РФ не увидел нарушения прав человека в принудительном лечении в психиатрической клинике

    1350
    8 комментариев

    Принудительное лечение, которое назначается людям с психическими расстройствами, нарушившим закон, нельзя считать наказанием. Такой вердикт опубликован 28 ноября на сайте Конституционного суда РФ.

    По запросам Салехардского городского суда высшая судебная инстанция рассмотрела два обращения от психоневрологического диспансера по поводу его пациентов. Один из них совершил хищение в состоянии ограниченной вменяемости, его осудили условно с испытательным сроком и назначили принудительное лечение у врача-психиатра амбулаторно. Другой причинил тяжкий вред здоровью по неосторожности в состоянии невменяемости, его освободили от уголовной ответственности и назначили принудительное лечение в стационаре. Салехардский городской суд усомнился в правильности решения, в котором не конкретизирован предельный срок лечения, и усмотрел несоразмерность ограничений прав граждан.

    «К совершившим преступление лицам с психическими расстройствами в качестве лечения применяются принудительные меры медицинского характера, необходимость и продолжительность которых определяется состоянием здоровья. Это требуется для предотвращения причинения ими вреда себе или окружающим. <…> Принудительные меры медицинского характера являются лечением, а не наказанием, и не могут рассматриваться как нарушающие права лиц с психическими расстройствами», — цитирует решение Конституционного суда РФ его пресс-служба.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Конституционный суд РФ
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close