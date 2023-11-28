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    Редкая птица вмёрзла в лёд в Купчино

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    В Петербурге продолжают спасать птиц, вмерзающих в лёд. О двух новых операциях рассказал 28 ноября отряд по спасению животных ПСО «Экстремум» «Кошкиспас» в своих соцсетях.

    КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

    За два дня были спасены редкий красноголовый нырок в Парке Героев-Пожарных в Купчино и селезень с травмой крыла, оставшийся на льду Карповки.

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    «Спасибо большое людям, которые замечают травмированных/примерзших птиц и сообщают спасателям. Иногда тревога оказывается напрасной, но в таких случаях лучше проверить», — отмечается в сообщении.

    20 ноября «Фонтанка» подробно писала о спасении птиц на водоёмах. Если вы увидели примерзшую птицу, не пытайтесь спасти её самостоятельно. Лучше вызовите спасателей или свяжитесь с отрядом «Экстремум» по номеру 8 (812) 602–76–02. С 15 ноября в Петербурге запрещено выходить на лёд водоемов.

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