Редкая птица вмёрзла в лёд в Купчино

В Петербурге продолжают спасать птиц, вмерзающих в лёд. О двух новых операциях рассказал 28 ноября отряд по спасению животных ПСО «Экстремум» «Кошкиспас» в своих соцсетях.
За два дня были спасены редкий красноголовый нырок в Парке Героев-Пожарных в Купчино и селезень с травмой крыла, оставшийся на льду Карповки.
«Спасибо большое людям, которые замечают травмированных/примерзших птиц и сообщают спасателям. Иногда тревога оказывается напрасной, но в таких случаях лучше проверить», — отмечается в сообщении.
20 ноября «Фонтанка» подробно писала о спасении птиц на водоёмах. Если вы увидели примерзшую птицу, не пытайтесь спасти её самостоятельно. Лучше вызовите спасателей или свяжитесь с отрядом «Экстремум» по номеру 8 (812) 602–76–02. С 15 ноября в Петербурге запрещено выходить на лёд водоемов.