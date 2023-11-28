Стало известно о нескольких отравленных сотрудниках военной разведки Украины

Помимо жены начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, отравлены также несколько сотрудников ведомства. Все пострадавшие на данный момент находятся в больнице, пишет 28 ноября РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее в российской и украинской прессе появилась информация об отравлении тяжелыми металлами Марианны Будановой — жены начальника ГУР Украины Кирилла Буданова. Начато расследование из-за вероятной попытки убийства. Источник в силовом блоке подтвердил отравление Будановой и уточнил, что вероятнее всего «отравили через еду».