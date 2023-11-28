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    Стало известно о нескольких отравленных сотрудниках военной разведки Украины

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    13 комментариев

    Помимо жены начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, отравлены также несколько сотрудников ведомства. Все пострадавшие на данный момент находятся в больнице, пишет 28 ноября РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее в российской и украинской прессе появилась информация об отравлении тяжелыми металлами Марианны Будановой — жены начальника ГУР Украины Кирилла Буданова. Начато расследование из-за вероятной попытки убийства. Источник в силовом блоке подтвердил отравление Будановой и уточнил, что вероятнее всего «отравили через еду».

    Также СМИ сообщают о том, что помимо этого случая, с отравлением госпитализированы еще несколько сотрудников военной разведки. РИА Новости уточняет, что симптомы у Будановой появились раньше, потому что у нее небольшой вес. Остальных сотрудников инсайдер назвал «просто огромными», поэтому они якобы ничего не замечали.

    ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщает, что два источника в спецслужбах Украины рассказали о состоянии здоровья самого Кирилла Буданова: «С ним все хорошо, у него ничего не обнаружено».

    Ранее глава ГУР Украины рассказывал, что его жена постоянно проживает вместе с ним в его кабинете, притом что сотрудником она не является, отмечает ТАСС.

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    Комментарии 13

    Гость28 Ноя 2023 в 14:27
    Сала надо меньше жрать!
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