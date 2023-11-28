В Финляндии снесут здание бывшего генконсульства РФ

Городской совет Турку согласовал решение о приобретении здания бывшего генконсульства России и возведении на его месте нового строения. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщают финские СМИ.



Власти купят здание у его нынешнего владельца Senaatti-kiinteistot за 1,6 млн евро. Площадь земельного участка составляет 3500 «квадратов», а здание экс-консульства занимает 2000 «квадратов».

Вероятно, что на месте бывшего российского консульства построят детский сад. Горсовет Турку решил, что покупка будет совершена не дожидаясь рассмотрения возможных апелляций.

