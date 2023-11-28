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    В Финляндии снесут здание бывшего генконсульства РФ

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    38 комментариев

    Городской совет Турку согласовал решение о приобретении здания бывшего генконсульства России и возведении на его месте нового строения. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщают финские СМИ.

    Власти купят здание у его нынешнего владельца Senaatti-kiinteistot за 1,6 млн евро. Площадь земельного участка составляет 3500 «квадратов», а здание экс-консульства занимает 2000 «квадратов».

    Вероятно, что на месте бывшего российского консульства построят детский сад. Горсовет Турку решил, что покупка будет совершена не дожидаясь рассмотрения возможных апелляций.

    Летом 2023 года стало известно, что с 1 октября согласие на деятельность генерального консульства России в Турку отзовут. В итоге опустевшее строение досталось госорганизации Senaatti-kiinteistot, которая рассматривала возможность продажи здания.

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    Комментарии 38

    Гость28 Ноя 2023 в 15:08
    ва к
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