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    Финляндия готовит к продаже пустующее здание генконсульства России в Турку

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    21 комментарий

    Финская государственная организация Senaatti-kiinteistot рассматривает возможность продажи здания российского генерального консульства в городе Турку после окончания срока его аренды, который истекает 1 октября. Об этом 29 сентября сообщается в пресс-релизе компании.

    Финны обещают принять решение по дальнейшей эксплуатации здания как можно скорее, в течение осени. В случае невостребованности объекта он будет продан в соответствии с имущественной стратегией государства, а полученные средства будут направлены на другие государственные потребности, подчеркнул Марко Хяркенен, представитель компании Senaatti-kiinteistot.

    Летом 2023 года стало известно, что с 1 октября согласие на деятельность генерального консульства России в Турку будет отозвано. Президент Финляндии Саули Ниинистё тогда заявил, что закрытие генконсульства является зеркальной мерой на отзыв согласия на работу генконсульства Суоми в Петербурге.

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    Комментарии 21

    Гость29 Сен 2023 в 18:54
    От голода буквально теряю сознание
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 18:36
    Там будет общежитие для беженцев из Бангладеш
    +0−1
    Гость29 Сен 2023 в 18:21
    Первый срок желание движения..второй срок - остановка, третий -откат назад, четвертый - отставание от прогресса (на года), пятый- отсталость невозвратная на века..
    +1−0
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