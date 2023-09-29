Финляндия готовит к продаже пустующее здание генконсульства России в Турку

Финская государственная организация Senaatti-kiinteistot рассматривает возможность продажи здания российского генерального консульства в городе Турку после окончания срока его аренды, который истекает 1 октября. Об этом 29 сентября сообщается в пресс-релизе компании.



Финны обещают принять решение по дальнейшей эксплуатации здания как можно скорее, в течение осени. В случае невостребованности объекта он будет продан в соответствии с имущественной стратегией государства, а полученные средства будут направлены на другие государственные потребности, подчеркнул Марко Хяркенен, представитель компании Senaatti-kiinteistot.

