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    В Сочи мать пыталась изгнать дьявола из сына, но получила уголовное обвинение

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    13 комментариев

    В Сочи 32-летняя женщина обвиняется в истязании своего двухлетнего сына из-за обрядов экзорцизма, сообщает во вторник, 28 ноября, пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

    Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю
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    По данным следствия, в сентябре 2023 года женщина приехала с сыном из Москвы в Сочи. В период с конца сентября по 1 ноября она проводила в отношении сына ритуальные обряды, которые сопровождались физическим насилием. Уточняется, что мать связывала мальчика, лишая его возможности двигаться, и лила на его голову горячий воск. Ей предъявлено обвинение в истязании малолетнего — пункт «г» части 2-й статьи 117 УК РФ.

    Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ребенок находится с отцом в Москве. Женщина пройдет психиатрическую экспертизу.

    Делом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин — ему был представлен доклад по ситуации.

    Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

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    Комментарии 13

    Гость28 Ноя 2023 в 13:42
    ента духовная скрепа?
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