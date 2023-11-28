В Сочи мать пыталась изгнать дьявола из сына, но получила уголовное обвинение

В Сочи 32-летняя женщина обвиняется в истязании своего двухлетнего сына из-за обрядов экзорцизма, сообщает во вторник, 28 ноября, пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в сентябре 2023 года женщина приехала с сыном из Москвы в Сочи. В период с конца сентября по 1 ноября она проводила в отношении сына ритуальные обряды, которые сопровождались физическим насилием. Уточняется, что мать связывала мальчика, лишая его возможности двигаться, и лила на его голову горячий воск. Ей предъявлено обвинение в истязании малолетнего — пункт «г» части 2-й статьи 117 УК РФ.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ребенок находится с отцом в Москве. Женщина пройдет психиатрическую экспертизу.

Делом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин — ему был представлен доклад по ситуации.