Более 300 машин скопилось на КПП «Верхний Ларс» в ожидании открытия проезда

Огромные очереди из автомобилей скопились на границе России и Грузии. Единственный сухопутный маршрут, связывающий две страны, накануне был закрыт из-за непогоды.
На автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс», расположенном на Военно-Грузинской дороге на границе России и Грузии, скопилось более 300 машин, сообщает 28 ноября пресс-служба МЧС России. Люди ждут открытия проезда на участке Владикавказ — Верхний Ларс. Из-за непогоды в Северной Осетии вечером 26 ноября дорога через границу была закрыта для грузовиков, а 27 ноября в связи с опасностью схода лавин в горных районах, проезд закрыли для всех видов транспорта.
МЧС развернуло на КПП пункты обогрева, где водители и пассажиры могут согреться, выпить горячего чаю и зарядить гаджеты. На месте также работают психологи МЧС России.