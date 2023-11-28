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    Более 300 машин скопилось на КПП «Верхний Ларс» в ожидании открытия проезда

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    МЧС России

    Огромные очереди из автомобилей скопились на границе России и Грузии. Единственный сухопутный маршрут, связывающий две страны, накануне был закрыт из-за непогоды.

    На автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс», расположенном на Военно-Грузинской дороге на границе России и Грузии, скопилось более 300 машин, сообщает 28 ноября пресс-служба МЧС России. Люди ждут открытия проезда на участке Владикавказ — Верхний Ларс. Из-за непогоды в Северной Осетии вечером 26 ноября дорога через границу была закрыта для грузовиков, а 27 ноября в связи с опасностью схода лавин в горных районах, проезд закрыли для всех видов транспорта.

    МЧС развернуло на КПП пункты обогрева, где водители и пассажиры могут согреться, выпить горячего чаю и зарядить гаджеты. На месте также работают психологи МЧС России.

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