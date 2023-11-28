    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    1 м/с, вос

    745мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.7eur97.16

    Воспитанница центра соцпомощи Колпино заявила о домогательствах со стороны отчима

    1421
    6 комментариев

    Воспитанница Центра социальной помощи семье и детям Колпинского района могла подвергнуться насилию со стороны отчима. Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, об этом сообщила директор центра накануне.

    Центр находится в поселке Усть-Ижора. По предварительным данным, руководитель сообщила, что о возможном сексуальном насилии ей сообщили в письме на почту центра. В нем, по предварительной информации, говорилось, что 12-летняя воспитанница центра подвергается домогательствам со стороны 42-летнего сожителя ее матери.

    По данным «Фонтанки», мужчина работает водителем.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДомогательстваСексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close