Воспитанница центра соцпомощи Колпино заявила о домогательствах со стороны отчима

Воспитанница Центра социальной помощи семье и детям Колпинского района могла подвергнуться насилию со стороны отчима. Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, об этом сообщила директор центра накануне.
Центр находится в поселке Усть-Ижора. По предварительным данным, руководитель сообщила, что о возможном сексуальном насилии ей сообщили в письме на почту центра. В нем, по предварительной информации, говорилось, что 12-летняя воспитанница центра подвергается домогательствам со стороны 42-летнего сожителя ее матери.
По данным «Фонтанки», мужчина работает водителем.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.