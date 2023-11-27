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    Погода все еще нелетная. «Аэрофлот» отменил несколько рейсов между Москвой и Петербургом

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    Компания «Аэрофлот» отменила несколько авиарейсов между Москвой и Петербургом, передает вечером 27 ноября ТАСС. Причина — погодные условия в аэропорту Пулково.

    «В связи <...> c отсутствием благоприятного прогноза на ближайшее время и руководствуясь обеспечением безопасных перелетов, рейсы SU016 и SU022 Москва — Санкт-Петербург вернулись в аэропорт вылета», — цитирует агентство сообщение компании.

    Отменены рейсы SU016/017, SU022/023, SU024/025, SU026/027, SU030/031.

    Напомним, из-за непогоды вечером в понедельник в Пулково массовые задержки на вылет, самолеты также не могут приземлиться из-за ветра. Выбились из графика рейсы из Нижнего Новгорода, Сочи, Казани, Екатеринбурга, Минска.

    В пресс-службе Пулково уточнили, что аэропорт работает «в штатном режиме в сложных метеоусловиях».

    В Петербурге вечером 27 ноября из-за снегопада выросли пробки до 10 баллов.

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