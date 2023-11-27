Пятиэтажку, которая частично обрушилась в Астрахани, снесут

Жилой дом в Астрахани, в котором обрушились два подъезда, не будут восстанавливать. Межведомственная комиссия решила, что безопаснее будет снести его. Об этом сообщает администрация города 27 ноября.



Эксперты заключили, что третий и четвертый подъезды, которые обрушились, находятся в аварийном состоянии, есть риск дальнейшего разрушения. И хотя первый и второй подъезды таких признаков не имеют, технической возможности восстановить их нет, поэтому дом решено снести.

По словам замглавы города Назара Кучерука, вскоре администрация приступит к оценке недвижимости и установлению суммы выплат бывшим жильцам дома. Сейчас, по данным мэрии, в реестре пострадавших числятся 194 человека. Собственники 34 квартир признаны полностью утратившими имущество. Некоторым жильцам удалось вывезти личные вещи, мебель и технику.