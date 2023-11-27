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    Пятиэтажку, которая частично обрушилась в Астрахани, снесут

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    Жилой дом в Астрахани, в котором обрушились два подъезда, не будут восстанавливать. Межведомственная комиссия решила, что безопаснее будет снести его. Об этом сообщает администрация города 27 ноября.

    Эксперты заключили, что третий и четвертый подъезды, которые обрушились, находятся в аварийном состоянии, есть риск дальнейшего разрушения. И хотя первый и второй подъезды таких признаков не имеют, технической возможности восстановить их нет, поэтому дом решено снести.

    По словам замглавы города Назара Кучерука, вскоре администрация приступит к оценке недвижимости и установлению суммы выплат бывшим жильцам дома. Сейчас, по данным мэрии, в реестре пострадавших числятся 194 человека. Собственники 34 квартир признаны полностью утратившими имущество. Некоторым жильцам удалось вывезти личные вещи, мебель и технику.

    Обрушение пятиэтажного дома на Привокзальной улице в Астрахани произошло 16 ноября. Сообщение о трещине в стене здания в МЧС поступило в 17:57. На место прибыли спасатели и начали проводить эвакуацию жителей. В 18:27 два подъезда дома обрушились. Погибла пенсионерка 1939 года рождения.

    Предварительной причиной обрушения, по версии следствия, стали строительно-ремонтные работы в одной из квартир в доме, в результате которых повредились несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Уничтожение имущества по неосторожности».

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