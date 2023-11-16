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    «Несколько человек числятся пропавшими». При обрушении многоэтажного дома в Астрахани погибла пенсионерка

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    При обрушении пятиэтажного дома 1а на Привокзальной улице в Астрахани погибла пенсионерка 1939 года рождения, еще несколько человек, предварительно, числятся пропавшими без вести. Об этом в четверг, 16 ноября, рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

    Фото: телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
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    О трещине в стене здания в МЧС поступила информация в 17:57. На место прибыли спасатели и начали проводить эвакуацию жителей — в 18:27 два подъезда дома обрушились. Из пятиэтажки эвакуировали 213 человек, в том числе 37 детей.

    «Есть 1 погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте работают специальные службы», — говорится в публикации в Telegram-канале Бабушкина.

    По предварительным данным, службы опровергают версию взрыва — произошло обрушение конструкции здания.

    Глава региона опубликовал фотографии и видео с места обрушения части пятиэтажного дома в Астрахани.

    Фото: телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

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    Гость16 Ноя 2023 в 20:52
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