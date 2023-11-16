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    «По пострадавшим информация уточняется». В Астрахани обрушилась часть пятиэтажного дома

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    На привокзальной площади в Астрахани произошло обрушение части пятиэтажного дома. Об этом сообщил вечером в четверг, 16 ноября, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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    На месте работают оперативные службы, для жителей дома организовали пункты временного размещения в трех школах. «Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала», — написал Бабушкин.

    телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

    Перед обрушением в наружной стене дома обнаружили трещину — о ней сообщил местный житель. Обрушились 3-й и 4-й подъезды. По данным регионального МЧС, эвакуировали 213 человек, в том числе 37 детей. «По пострадавшим информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

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