«По пострадавшим информация уточняется». В Астрахани обрушилась часть пятиэтажного дома

На привокзальной площади в Астрахани произошло обрушение части пятиэтажного дома. Об этом сообщил вечером в четверг, 16 ноября, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
На месте работают оперативные службы, для жителей дома организовали пункты временного размещения в трех школах. «Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала», — написал Бабушкин.
телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
Перед обрушением в наружной стене дома обнаружили трещину — о ней сообщил местный житель. Обрушились 3-й и 4-й подъезды. По данным регионального МЧС, эвакуировали 213 человек, в том числе 37 детей. «По пострадавшим информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства.