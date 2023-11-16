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    Возможная причина обрушения дома в Астрахани — ремонт в одной из квартир

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    Следственный комитет РФ назвал предварительную версию причины обрушения жилого дома в Астрахани. Об этом говорится в сообщении, которое СК РФ вечером 16 ноября опубликовал в официальном телеграм-канале ведомства.

    «По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в сообщении СК.

    Из-под завалов извлечено тело хозяйки одной из квартир 1939 года рождения. Количество погибших и пострадавших уточняется. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Уничтожение имущества по неосторожности».

    Напомним, вечером 16 ноября в МЧС Астрахани сообщили о трещине в жилом доме. На место прибыли спасатели и начали проводить эвакуацию жителей — в 18:27 два подъезда дома обрушились.

    В город направили следователей-криминалистов из центрального аппарата СК.

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    Комментарии 13

    Гость16 Ноя 2023 в 23:03
    Может, клад искали?
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