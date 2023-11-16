Возможная причина обрушения дома в Астрахани — ремонт в одной из квартир

Следственный комитет РФ назвал предварительную версию причины обрушения жилого дома в Астрахани. Об этом говорится в сообщении, которое СК РФ вечером 16 ноября опубликовал в официальном телеграм-канале ведомства.

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в сообщении СК.



Из-под завалов извлечено тело хозяйки одной из квартир 1939 года рождения. Количество погибших и пострадавших уточняется. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Уничтожение имущества по неосторожности».