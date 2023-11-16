Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения дома в Астрахани

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения пятиэтажного дома в Астрахани. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.



В город направили следователей-криминалистов из центрального аппарата СК.

Вечером 16 ноября в МЧС Астрахани сообщили о трещине в жилом доме. На место прибыли спасатели и начали проводить эвакуацию жителей — в 18:27 два подъезда дома обрушились.

При обрушении Астрахани погибла пенсионерка 1939 года рождения, еще несколько человек, предварительно, числятся пропавшими без вести.