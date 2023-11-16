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    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения дома в Астрахани

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    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения пятиэтажного дома в Астрахани. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

    В город направили следователей-криминалистов из центрального аппарата СК.

    Вечером 16 ноября в МЧС Астрахани сообщили о трещине в жилом доме. На место прибыли спасатели и начали проводить эвакуацию жителей — в 18:27 два подъезда дома обрушились.

    При обрушении Астрахани погибла пенсионерка 1939 года рождения, еще несколько человек, предварительно, числятся пропавшими без вести.

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    АстраханьОбрушение дома
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    Комментарии 1

    Гость16 Ноя 2023 в 21:18
    пострел,,сашка
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