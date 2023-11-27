    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    3 м/с, с-в

    753мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd88.81eur96.92

    В Кремле оценили передачу скифского золота Украине

    5017
    35 комментариев

    Скифское золото должно находиться в крымских музеях. Об этом 27 ноября в ходе конференц-кола с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Оно принадлежит Крыму. И должно быть там», — заявил Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать передачу скифского золота Киеву (цитата по ТАСС).

    Ранее украинская таможня сообщила о начале таможенного оформления 2 694 кг культурных ценностей, известных как скифское золото, в Киево-Печерской лавре. На данный момент проходит идентификация сокровищ. В Музее Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердили, что передали коллекцию скифского золота Украине, пишет РИА Новости.

    Скифское золото выставлялось в Керченском историко-культурном заповеднике, Центральном музее Тавриды, Бахчисарайском историко-культурном заповеднике и «Херсонесе Таврическом» в Крыму. В 2013 оно было отправлено на выставку «Крым — золотой остров в Черном море» сначала в Бонн, затем в Амстердам. В 2014 году полуостров стал частью России, Украина с этим решением не согласилась. Верховный суд Нидерландов посчитал, что коллекция должна быть возвращена Украинскому государству.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УкраинаКрымЗолото
    ЛАЙК9
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 35

    Гость27 Ноя 2023 в 16:46
    Придворный шут.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    35
    close