В Кремле оценили передачу скифского золота Украине

Скифское золото должно находиться в крымских музеях. Об этом 27 ноября в ходе конференц-кола с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оно принадлежит Крыму. И должно быть там», — заявил Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать передачу скифского золота Киеву (цитата по ТАСС).
Ранее украинская таможня сообщила о начале таможенного оформления 2 694 кг культурных ценностей, известных как скифское золото, в Киево-Печерской лавре. На данный момент проходит идентификация сокровищ. В Музее Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердили, что передали коллекцию скифского золота Украине, пишет РИА Новости.
Скифское золото выставлялось в Керченском историко-культурном заповеднике, Центральном музее Тавриды, Бахчисарайском историко-культурном заповеднике и «Херсонесе Таврическом» в Крыму. В 2013 оно было отправлено на выставку «Крым — золотой остров в Черном море» сначала в Бонн, затем в Амстердам. В 2014 году полуостров стал частью России, Украина с этим решением не согласилась. Верховный суд Нидерландов посчитал, что коллекция должна быть возвращена Украинскому государству.