В Кремле оценили передачу скифского золота Украине

Скифское золото должно находиться в крымских музеях. Об этом 27 ноября в ходе конференц-кола с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оно принадлежит Крыму. И должно быть там», — заявил Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать передачу скифского золота Киеву (цитата по ТАСС).



Ранее украинская таможня сообщила о начале таможенного оформления 2 694 кг культурных ценностей, известных как скифское золото, в Киево-Печерской лавре. На данный момент проходит идентификация сокровищ. В Музее Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердили, что передали коллекцию скифского золота Украине, пишет РИА Новости.