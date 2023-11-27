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    Скифское золото спустя 10 лет вернули Украине

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    4 комментария

    Скифское золото передали Киеву, сейчас проходит процесс его таможенного оформления. Об 27 ноября этом сообщают российские госагентства РИА и ТАСС со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

    «Киевская таможня приступила к таможенному оформлению скифского золота», — говорится в сообщении таможни. На территорию Киево-Печерской лавры въехал грузовик с 2 694 кг культурных ценностей. В сокровищнице национального музея Украины таможенные специалисты идентифицируют сокровища.

    Четыре музея, расположенных на территории Крыма, направили в 2013 году в Бонн, а после в Амстердам выставку «Крым — золотой остров в Черном море» со скифским золотом. В 2014 году Крым стал частью Российской Федерации, с этим решением Украина не согласна. Тогда у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Украине. В январе 2022 года Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, однако решение первой инстанции было остановлено в силе.

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    УкраинаКиев
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    Комментарии 4

    Гость27 Ноя 2023 в 13:58
    все дороги ведут в Рим
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