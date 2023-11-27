«Как можно скорее». Финляндия планирует закрыть границу с Россией для просителей убежища

Правительство Финляндии вновь готовится полностью закрыть восточную границу, в том числе для просителей убежища. Об этом 27 ноября сообщает крупнейшая газета страны со ссылкой на источники.

По данным издания, для принятия решения инициатива должна пройти юридическую проверку у канцлера и замканцлера юстиции. Цель правительства — решить этот вопрос «как можно скорее», заявил собеседник газеты.

Ранее в правительстве Финляндии заявляли, что готовы ужесточить ограничения на восточной границе, однако заместитель канцлера юстиции отклонил предложение властей, так как в них не были защищены права просителей убежища. Что именно запросило правительство, дословно неизвестно, но ранее уже звучали предложения о полном закрытии всех погранпунктов и возможности получать убежище только по прибытии в аэропорт Хельсинки.