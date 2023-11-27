«Как можно скорее». Финляндия планирует закрыть границу с Россией для просителей убежища

Правительство Финляндии вновь готовится полностью закрыть восточную границу, в том числе для просителей убежища. Об этом 27 ноября сообщает крупнейшая газета страны со ссылкой на источники.
По данным издания, для принятия решения инициатива должна пройти юридическую проверку у канцлера и замканцлера юстиции. Цель правительства — решить этот вопрос «как можно скорее», заявил собеседник газеты.
Ранее в правительстве Финляндии заявляли, что готовы ужесточить ограничения на восточной границе, однако заместитель канцлера юстиции отклонил предложение властей, так как в них не были защищены права просителей убежища. Что именно запросило правительство, дословно неизвестно, но ранее уже звучали предложения о полном закрытии всех погранпунктов и возможности получать убежище только по прибытии в аэропорт Хельсинки.
26 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью заявил, что страна не пойдет на переговоры с Россией на уровне руководства государств по поводу ситуации на восточной границе. При этом он заверил, что правительство сможет закрыть всю границу с Россией, если это будет необходимо.
Напомним, 22 ноября власти Финляндии решили закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного — «Райа-Йоосеппи» — «Лотта».
До этого на ближайшем погранпункте «Салла» в Мурманской области возник коллапс. Губернатор области сообщил, что 58 человек успели пересечь границу с Финляндией через КПП «Салла» до его закрытия. Еще 55 иностранцев отвезли к пункту пропуска «Лотта», а около 200 человек отправили на автобусах в Петербург.
При этом к 26 ноября количество просителей убежища на российско-финской границе резко сократилось. Накануне к единственному работающему пункту пропуска прибыло три человека.