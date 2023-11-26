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    На финской границе затишье. К единственному пункту пропуска в воскресенье пришли всего три просителя убежища

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    Количество просителей убежища на российско-финской границе в воскресенье резко сократилось по сравнению с предыдущим днем. 26 ноября к единственному работающему пункту пропуска «Райа-Йоосеппи» прибыло три человека, сообщают финские СМИ.

    Мужчины появились «в сопровождении российских властей» и успели пройти за 15 минут до закрытия пограничного перехода.

    Вчера на единственный открытый на границе с РФ КПП прибыли 55 просителей убежища.

    Власти Финляндии приняли решение с 24 ноября закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, за исключением самого северного — «Райа-Йоосеппи» — «Лотта». Он находится в 240 километрах и четырех часах езды от Мурманска и работает всего четыре часа в сутки — с 11:00 до 15:00.

    На самом ближайшем пункте пропуска «Салла» скопилось почти 400 беженцев, желающих выехать в Финляндию. Из-за кризисной ситуации в регионе ввели режим повышенной готовности, а на въездах в область поставили дополнительные КПП.

    200 иностранцев, которые хотели попасть в Финляндию, были отправлены с закрытого КПП «Салла» в Петербург. Еще 55 беженцев отвезли к последнему открытому КПП «Лотта».

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    Комментарии 47

    Гость26 Ноя 2023 в 17:39
    Молодцы финны!
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