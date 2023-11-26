На финской границе затишье. К единственному пункту пропуска в воскресенье пришли всего три просителя убежища

Количество просителей убежища на российско-финской границе в воскресенье резко сократилось по сравнению с предыдущим днем. 26 ноября к единственному работающему пункту пропуска «Райа-Йоосеппи» прибыло три человека, сообщают финские СМИ.



Мужчины появились «в сопровождении российских властей» и успели пройти за 15 минут до закрытия пограничного перехода.

Вчера на единственный открытый на границе с РФ КПП прибыли 55 просителей убежища.

Власти Финляндии приняли решение с 24 ноября закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, за исключением самого северного — «Райа-Йоосеппи» — «Лотта». Он находится в 240 километрах и четырех часах езды от Мурманска и работает всего четыре часа в сутки — с 11:00 до 15:00.