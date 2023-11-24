Источник: прибытие в Петербург 200 иностранцев, которые хотели попасть в Финляндию, не требует вмешательства властей

Ситуация из-за прибытия в Санкт-Петербург 200 иностранцев не требует вмешательства исполнительной власти города, но находится под контролем. Об этом «Фонтанке» в пятницу, 24 ноября, рассказал собеседник в Смольном.
Недавно мурманский губернатор Андрей Чибис заявил, что 200 иностранцев, которые хотели попасть в Финляндию, были отправлены с закрытого КПП «Салла» в Петербург.
Собеседник нашего издания объяснил, что иностранцы при наличии соответствующих документов могут свободно перемещаться по территории России. «Они самостоятельно вызвали коммерческий автобус к погранпосту. Ситуация не требует вмешательства органов исполнительной власти Петербурга, но находится под их контролем», — рассказал он.
Ранее «Фонтанке» рассказали в Смольном, что «это не беженцы, не нелегалы, это иностранцы, находящиеся в России на законных основаниях».
Часть иностранцев решили отправить в Петербург — как в ближайший крупный транспортный центр — после закрытия пункта пропуска «Салла» на границе с Финляндией. Они захотели остаться в России. Добавим, что еще 55 беженцев везут к последнему открытому КПП «Райа-Йоосеппи» — «Лотта».