Возле «Лотты» — скопление велосипедистов. Что творится прямо сейчас на последнем открытом погранпереходе в Финляндию

Десятки закутанных велосипедистов в Мурманской области попали на видео. Утверждается, что запись сделана днем 25 ноября у последнего работающего на границе с Финляндией МАПП «Райа-Йоосеппи» — «Лотта». Кадры опубликовал телеграм-канал «Мурманск ДТП и ЧП».

Корреспондент «Фонтанки» смог насчитать порядка 20 человек, но, судя по видеозаписи, их значительно больше. Среди заснеженного леса люди выстроились в колонну по двое-трое. Очередь жмется к обочине дороги. Почти у каждого в руках — велосипед и небольшой рюкзак с пожитками, но они никуда не двигаются. Мороз в -10 градусов заставляет «велосипедистов» утепляться — почти все натянули капюшоны, кто мог, замотал лицо шарфом.