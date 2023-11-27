В Петербурге ищут развратника, осыпавшего поцелуями школьницу у метро «Академическая»

Настойчивый воздыхатель увязался за школьницей на севере Петербурга. Мужчина хватал за руки, тянулся к шее и настаивал на немедленном продолжении знакомства. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 ноября.



С заявлением в полицию накануне обратилась мать 14-летней девочки из Калининского района, узнавшая от дочери о неприятной встрече. По словам подростка, претендовать на её внимание мужчина начал, когда она шла домой по пешеходному переходу напротив станции метро «Академическая» в воскресенье в четвёртом часу дня. «Нет» на все вопросы не удовлетворило, решение отделаться от кавалера номером телефона успеха не принесло. Мужчина не отставал, хватал для поцелуя руку, касался шеи, пытался облобызать губы и зазывал в гости без оглядки на юный возраст невольной собеседницы.