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    В Петербурге ищут развратника, осыпавшего поцелуями школьницу у метро «Академическая»

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    Настойчивый воздыхатель увязался за школьницей на севере Петербурга. Мужчина хватал за руки, тянулся к шее и настаивал на немедленном продолжении знакомства. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 ноября.

    С заявлением в полицию накануне обратилась мать 14-летней девочки из Калининского района, узнавшая от дочери о неприятной встрече. По словам подростка, претендовать на её внимание мужчина начал, когда она шла домой по пешеходному переходу напротив станции метро «Академическая» в воскресенье в четвёртом часу дня. «Нет» на все вопросы не удовлетворило, решение отделаться от кавалера номером телефона успеха не принесло. Мужчина не отставал, хватал для поцелуя руку, касался шеи, пытался облобызать губы и зазывал в гости без оглядки на юный возраст невольной собеседницы.

    Проследовав за школьницей почти до парадной, ухажёр отстал и продолжил добиваться ответа уже по телефону. Номер тут же был заблокирован, а о преследователе в чёрной куртке, шапке и с чёрным рюкзаком узнала сначала мама, а потом полиция и Следственный комитет. Мужчину ищут.

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    Комментарии 26

    Гость27 Ноя 2023 в 10:13
    Мохнатый?
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