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    Актриса из фильма «Бумбараш» и сериала «Улицы разбитых фонарей» скончалась в Петербурге

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    Актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева умерла на 79-м году жизни в Петербурге.

    Об этом 25 ноября сообщает театр на своей странице «ВКонтакте». Дмитриева скончалась после продолжительной болезни.

    В Молодежном актриса сыграла множество ролей в таких спектаклях, как «И дольше века длится день», «Звучала музыка в саду», «Трехгрошовая опера», «Маркиза де Сад», «Жаворонок», «Три сестры». В 2012 году актриса была номинирована на театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» за роль Тети в спектакле «Фантазии Фарятьева».

    Дмитриева много снималась в кино. Среди её заметных работ фильмы «Бумбараш», «Уходя уходи», сериалы «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей».

    Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь александр небесный

    «Эту потерю будет невозможно восполнить. Скорбим вместе с родными и близкими», — говорится в релизе театра.

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