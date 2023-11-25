Актриса из фильма «Бумбараш» и сериала «Улицы разбитых фонарей» скончалась в Петербурге

Актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева умерла на 79-м году жизни в Петербурге.
Об этом 25 ноября сообщает театр на своей странице «ВКонтакте». Дмитриева скончалась после продолжительной болезни.
В Молодежном актриса сыграла множество ролей в таких спектаклях, как «И дольше века длится день», «Звучала музыка в саду», «Трехгрошовая опера», «Маркиза де Сад», «Жаворонок», «Три сестры». В 2012 году актриса была номинирована на театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» за роль Тети в спектакле «Фантазии Фарятьева».
Дмитриева много снималась в кино. Среди её заметных работ фильмы «Бумбараш», «Уходя уходи», сериалы «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей».
Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь александр небесный
«Эту потерю будет невозможно восполнить. Скорбим вместе с родными и близкими», — говорится в релизе театра.