На выплаты единого пособия на детей выделили почти 90 млрд рублей из резервного фонда

Из резервного фонта правительства РФ выделено более 89,5 миллиардов рублей на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Дополнительное финансирование потребовалось в связи с увеличением числа получателей выплат, сообщается 24 ноября на сайте кабмина. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием не менее 10,3 миллиона детей. Минфин РФ должен будет проконтролировать целевое и эффективное использование средств и представить правительству доклад до 1 февраля 2024 года.