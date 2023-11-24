На выплаты единого пособия на детей выделили почти 90 млрд рублей из резервного фонда

Из резервного фонта правительства РФ выделено более 89,5 миллиардов рублей на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Дополнительное финансирование потребовалось в связи с увеличением числа получателей выплат, сообщается 24 ноября на сайте кабмина. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием не менее 10,3 миллиона детей. Минфин РФ должен будет проконтролировать целевое и эффективное использование средств и представить правительству доклад до 1 февраля 2024 года.
Всего же в проекте федерального бюджета РФ на 2024 год на выплату единого пособия заложено 1,3 триллиона рублей.
Единое пособие на детей ввели в России с 1 января 2023 года, объединив существующие выплаты. Получать его могут беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей до 17 лет, если доход семьи ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Пособия назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка может составлять 50, 75 или 100% от регионального детского прожиточного минимума, а по беременности — 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.