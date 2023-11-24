    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    733мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.12eur96.23

    На выплаты единого пособия на детей выделили почти 90 млрд рублей из резервного фонда

    348
    2 комментария

    Из резервного фонта правительства РФ выделено более 89,5 миллиардов рублей на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Дополнительное финансирование потребовалось в связи с увеличением числа получателей выплат, сообщается 24 ноября на сайте кабмина. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием не менее 10,3 миллиона детей. Минфин РФ должен будет проконтролировать целевое и эффективное использование средств и представить правительству доклад до 1 февраля 2024 года.

    Всего же в проекте федерального бюджета РФ на 2024 год на выплату единого пособия заложено 1,3 триллиона рублей.

    Единое пособие на детей ввели в России с 1 января 2023 года, объединив существующие выплаты. Получать его могут беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей до 17 лет, если доход семьи ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Пособия назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка может составлять 50, 75 или 100% от регионального детского прожиточного минимума, а по беременности — 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пособия на детейПравительство
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close