Юная мать вернулась в Петербург из Псковщины и потеряла младенца

В Приморском районе Петербурга молодая мать нашла мёртвой свою трёхмесячную дочь. Точную причину смерти девочки, которую привезли в город около месяца назад, будут устанавливать судмедэксперты.
Тело младенца забирали из квартиры в десятиэтажке на Планерной улице в ночь на 20 ноября, стало известно «Фонтанке». По предварительным данным, следов насилия на нём не было.
Как объяснила мать, ночь на воскресенье была беспокойной — малышку не удавалось надолго уложить. В результате обе не выспались. Девочка заснула днём, мать воспользовалась моментом. Проснувшись примерно через семь часов, обнаружила, что дочка не дышит.
Родители новорождённой до недавнего времени жили в Псковской области. Матери 18 лет, отец двумя годами старше. Брак они не регистрировали, существенная часть бюджета — пособия. По предварительной информации, девушка воспитывалась в детдоме, около месяца назад вернулась в Петербург для решения квартирного вопроса. В однокомнатной квартире на Планерной с ней поселились дочь и гражданский супруг.
Все обстоятельства случившегося выясняются в рамках доследственной проверки, её контролирует прокуратура Приморского района.
В Калининском районе Петербурга медицинская помощь потребовалась другой трёхмесячной девочке, семья которой живёт на детские пособия. Ребёнка могли залечить каплями для носа.