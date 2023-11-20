Юная мать вернулась в Петербург из Псковщины и потеряла младенца

В Приморском районе Петербурга молодая мать нашла мёртвой свою трёхмесячную дочь. Точную причину смерти девочки, которую привезли в город около месяца назад, будут устанавливать судмедэксперты.



Тело младенца забирали из квартиры в десятиэтажке на Планерной улице в ночь на 20 ноября, стало известно «Фонтанке». По предварительным данным, следов насилия на нём не было.



Как объяснила мать, ночь на воскресенье была беспокойной — малышку не удавалось надолго уложить. В результате обе не выспались. Девочка заснула днём, мать воспользовалась моментом. Проснувшись примерно через семь часов, обнаружила, что дочка не дышит.

