    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    764мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.12eur96.77

    Трехмесячная девочка попала в реанимацию из квартиры в Петербурге. Предположительно, её залечили каплями для носа

    2483
    14 комментариев

    Девочку трех месяцев госпитализировали в Петербурге. По предварительной информации, её держали в коляске в коридоре квартиры и капали в нос нафтизин.

    Скорую в квартиру на Светлановском проспекте вызвали накануне около пяти утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 ноября. Малышку увезли в детскую больницу № 5, где поместили в реанимацию. Предположительно, у нее выявили токсическое отравление каплями для носа, а также хроническое кровоизлияние в головной мозг.

    Сотрудники полиции и опеки приехали в квартиру, где малышка жила с 30-летней матерью, четырехлетней сестрой, годовалым братом и 33-летним биологическим отцом. Семья живет на детские пособия в трехкомнатной отдельной квартире. В помещениях бардак, разбросаны вещи. В квартире стойкий запах табака. Семья на учетах не состоит.

    По предварительной информации, малышку покормили смесью около двух ночи 19 ноября и уложили спать в коляску в коридоре, где она находится постоянно. Якобы около трех ночи мать девочки пошла в туалет и услышала, что ребенок тяжело дышит. Она взяла девочку на руки, но та не открывала глаза. Женщина испугалась и вызвала скорую.

    В отношении женщины составлен протокол о «неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

    Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка. Она находится на контроле у прокуратуры Калининского района.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МладенецРеанимация
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close