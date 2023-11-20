Трехмесячная девочка попала в реанимацию из квартиры в Петербурге. Предположительно, её залечили каплями для носа

Девочку трех месяцев госпитализировали в Петербурге. По предварительной информации, её держали в коляске в коридоре квартиры и капали в нос нафтизин.
Скорую в квартиру на Светлановском проспекте вызвали накануне около пяти утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 ноября. Малышку увезли в детскую больницу № 5, где поместили в реанимацию. Предположительно, у нее выявили токсическое отравление каплями для носа, а также хроническое кровоизлияние в головной мозг.
Сотрудники полиции и опеки приехали в квартиру, где малышка жила с 30-летней матерью, четырехлетней сестрой, годовалым братом и 33-летним биологическим отцом. Семья живет на детские пособия в трехкомнатной отдельной квартире. В помещениях бардак, разбросаны вещи. В квартире стойкий запах табака. Семья на учетах не состоит.
По предварительной информации, малышку покормили смесью около двух ночи 19 ноября и уложили спать в коляску в коридоре, где она находится постоянно. Якобы около трех ночи мать девочки пошла в туалет и услышала, что ребенок тяжело дышит. Она взяла девочку на руки, но та не открывала глаза. Женщина испугалась и вызвала скорую.
В отношении женщины составлен протокол о «неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка. Она находится на контроле у прокуратуры Калининского района.