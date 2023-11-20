Трехмесячная девочка попала в реанимацию из квартиры в Петербурге. Предположительно, её залечили каплями для носа

Девочку трех месяцев госпитализировали в Петербурге. По предварительной информации, её держали в коляске в коридоре квартиры и капали в нос нафтизин.



Скорую в квартиру на Светлановском проспекте вызвали накануне около пяти утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 ноября. Малышку увезли в детскую больницу № 5, где поместили в реанимацию. Предположительно, у нее выявили токсическое отравление каплями для носа, а также хроническое кровоизлияние в головной мозг.

