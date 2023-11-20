Haaretz: в армии Израиля объяснили сексизмом провал в отражении атаки ХАМАС

Подразделение, состоящее из женщин-военнослужащих, предупреждало командование армии Израиля о подозрительной активности боевиков накануне атаки 7 октября, но эти сообщения игнорировались. По словам некоторых военнослужащих, это произошло из-за сексизма и эйджизма. Об этом стало известно в понедельник, 20 ноября, из публикации израильской газеты Haaretz, передает РБК.

«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что, если бы у этих экранов сидели мужчины, все было по-другому», — цитирует издание одного из военных. Утверждается, что в донесениях была информация о подготовке бойцов движения ХАМАС по преодолению заграждений, активном использовании транспортных средств и появившемся оборудовании для отключения камер.