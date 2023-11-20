Haaretz: в армии Израиля объяснили сексизмом провал в отражении атаки ХАМАС

Подразделение, состоящее из женщин-военнослужащих, предупреждало командование армии Израиля о подозрительной активности боевиков накануне атаки 7 октября, но эти сообщения игнорировались. По словам некоторых военнослужащих, это произошло из-за сексизма и эйджизма. Об этом стало известно в понедельник, 20 ноября, из публикации израильской газеты Haaretz, передает РБК.
«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что, если бы у этих экранов сидели мужчины, все было по-другому», — цитирует издание одного из военных. Утверждается, что в донесениях была информация о подготовке бойцов движения ХАМАС по преодолению заграждений, активном использовании транспортных средств и появившемся оборудовании для отключения камер.
За два месяца перед атакой, как рассказала военнослужащая по имени Илана, боевики начали запускать ежедневно беспилотники. Также военные заметили, что ХАМАС в одном из своих тренировочных лагерей построил точную копию наблюдательного пункта ЦАХАЛ, а в другом месте копию танка «Меркава Марк 4», где отрабатывали его уничтожение. По словам военнослужащих, предупреждения об этом было проигнорировано.
Кроме того, в день нападения — 7 октября — командование армии подняло тревогу, но подразделение наблюдателей не предупредили об этом. «ЦАХАЛ оставила нас легкой добычей. Бойцы, по крайней мере, имели оружие и были убиты как герои. Женщины-разведчики были брошены армией и просто убиты, не имея возможности защититься», — сказала военнослужащая по имени Яра.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».