Умерла правозащитница и писательница Нина Катерли, бабушка режиссера Беркович

Правозащитница и писательница Нина Катерли, бабушка обвиняемой по делу об оправдании терроризма режиссера Евгении Беркович, скончалась в возрасте 89 лет. Об этом 20 ноября сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.



«Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память…» — написал Вишневский.

В 1996 году Нина Катерли стала лауреатом премии ПЕН-клуба Петербурга* (признан иноагентом) «За гражданскую и творческую смелость», а в 1999 году — лауреатом премии Дома книги и ПЕН-клуба Петербурга «Честь и свобода».