Умерла правозащитница и писательница Нина Катерли, бабушка режиссера Беркович

Правозащитница и писательница Нина Катерли, бабушка обвиняемой по делу об оправдании терроризма режиссера Евгении Беркович, скончалась в возрасте 89 лет. Об этом 20 ноября сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.
«Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память…» — написал Вишневский.
В 1996 году Нина Катерли стала лауреатом премии ПЕН-клуба Петербурга* (признан иноагентом) «За гражданскую и творческую смелость», а в 1999 году — лауреатом премии Дома книги и ПЕН-клуба Петербурга «Честь и свобода».
Весной к Катерли пришли с обыском в рамках дела об оправдании терроризма. Фигурантами этого дела стали её внучка — театральный режиссер Евгения Беркович и драматург пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлана Петрийчук. В «деструктологическом исследовании» пьесы утверждается, что в произведении и постановке присутствует идеология запрещенной в России террористической организации и признаки идеологии радикального феминизма.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.