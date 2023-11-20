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    Умерла правозащитница и писательница Нина Катерли, бабушка режиссера Беркович

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    Правозащитница и писательница Нина Катерли, бабушка обвиняемой по делу об оправдании терроризма режиссера Евгении Беркович, скончалась в возрасте 89 лет. Об этом 20 ноября сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

    «Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память…» — написал Вишневский.

    В 1996 году Нина Катерли стала лауреатом премии ПЕН-клуба Петербурга* (признан иноагентом) «За гражданскую и творческую смелость», а в 1999 году — лауреатом премии Дома книги и ПЕН-клуба Петербурга «Честь и свобода».

    Весной к Катерли пришли с обыском в рамках дела об оправдании терроризма. Фигурантами этого дела стали её внучка — театральный режиссер Евгения Беркович и драматург пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлана Петрийчук. В «деструктологическом исследовании» пьесы утверждается, что в произведении и постановке присутствует идеология запрещенной в России террористической организации и признаки идеологии радикального феминизма.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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