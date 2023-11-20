На севере Петербурга подросток не разминулся с вооружённым хулиганом и поплатился минутой страха

Хлебнувший лишку житель Приморского района демонстрировал окружающим навыки стрельбы. Больше всех он впечатлил подростка.
Полицейских на Серебристый бульвар в ночь на воскресенье вызвала местная жительница, просившая приструнить вооружённого хулигана, стало известно «Фонтанке» 20 ноября. По её словам, около десяти часов вечера шапочно знакомый молодой человек пугал пистолетом её 16-летнего сына. Мать утверждает, что стрельба была, а причин для неё — нет.
Полицейские задержали юношу, недавно отметившего 22-летие. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, стрелял он из пневматического пистолета.
По информации «Фонтанки», задержанного увезли в отдел, где для начала оформили протокол о появлении пьяным в общественном месте. Алкоголь добавляет молодому человеку проблем не впервые. В 17 лет его поймали пьяным и без прав за рулём чужого автомобиля в Благовещенске и наказали штрафом в 30 тысяч рублей. На следующий год, не успев выплатить назначенное, он попался снова. Экспертиза показала, что за руль «Ниссана» знакомого он сел почти втрое пьянее допустимого. Суд оценил поездку в 250 часов обязательных работ.