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    На севере Петербурга подросток не разминулся с вооружённым хулиганом и поплатился минутой страха

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    Хлебнувший лишку житель Приморского района демонстрировал окружающим навыки стрельбы. Больше всех он впечатлил подростка.

    Полицейских на Серебристый бульвар в ночь на воскресенье вызвала местная жительница, просившая приструнить вооружённого хулигана, стало известно «Фонтанке» 20 ноября. По её словам, около десяти часов вечера шапочно знакомый молодой человек пугал пистолетом её 16-летнего сына. Мать утверждает, что стрельба была, а причин для неё — нет.

    Полицейские задержали юношу, недавно отметившего 22-летие. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, стрелял он из пневматического пистолета.

    По информации «Фонтанки», задержанного увезли в отдел, где для начала оформили протокол о появлении пьяным в общественном месте. Алкоголь добавляет молодому человеку проблем не впервые. В 17 лет его поймали пьяным и без прав за рулём чужого автомобиля в Благовещенске и наказали штрафом в 30 тысяч рублей. На следующий год, не успев выплатить назначенное, он попался снова. Экспертиза показала, что за руль «Ниссана» знакомого он сел почти втрое пьянее допустимого. Суд оценил поездку в 250 часов обязательных работ.

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    СтрельбаПодросток
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