На севере Петербурга подросток не разминулся с вооружённым хулиганом и поплатился минутой страха

Хлебнувший лишку житель Приморского района демонстрировал окружающим навыки стрельбы. Больше всех он впечатлил подростка.



Полицейских на Серебристый бульвар в ночь на воскресенье вызвала местная жительница, просившая приструнить вооружённого хулигана, стало известно «Фонтанке» 20 ноября. По её словам, около десяти часов вечера шапочно знакомый молодой человек пугал пистолетом её 16-летнего сына. Мать утверждает, что стрельба была, а причин для неё — нет.



Полицейские задержали юношу, недавно отметившего 22-летие. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, стрелял он из пневматического пистолета.

