Экс-замминистра финансов РФ Алексашенко* объявлен в розыск по уголовной статье

Экс-замминистра финансов РФ и экс-первый зампред Центробанка РФ Сергей Алексашенко* (признан иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье, сообщает 18 ноября ТАСС. Как уточняет агентство, это следует из базы розыска МВД России.



«Алексашенко* Сергей Владимирович разыскивается по статье УК», — цитирует ТАСС ориентировку из базы. По какой именно статье разыскивается бывший чиновник, не уточняется.



Алексашенко* был замминистра финансов России с 1993 по 1995 год. В 1995–1998 годах работал первым зампредом ЦБ РФ. Сейчас живет за границей.

