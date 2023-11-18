Экс-замминистра финансов РФ Алексашенко* объявлен в розыск по уголовной статье

Экс-замминистра финансов РФ и экс-первый зампред Центробанка РФ Сергей Алексашенко* (признан иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье, сообщает 18 ноября ТАСС. Как уточняет агентство, это следует из базы розыска МВД России.
«Алексашенко* Сергей Владимирович разыскивается по статье УК», — цитирует ТАСС ориентировку из базы. По какой именно статье разыскивается бывший чиновник, не уточняется.
Алексашенко* был замминистра финансов России с 1993 по 1995 год. В 1995–1998 годах работал первым зампредом ЦБ РФ. Сейчас живет за границей.
«Фонтанка» писала, что 15 ноября глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев направил обращение в Генпрокуратуру РФ в отношении экономистов Сергея Гуриева* (признан иноагентом) и Сергея Алексашенко. В обращении Пискарева сказано, что Гуриев и Алексашенко входили в рабочую группу Стэнфордского университета в США, которая занималась разработкой санкций против России.
Как напоминает РИА Новости, Минюст РФ включил Алексашенко* в реестр иноагентов 16 июня. По данным ведомства, экс-замминистра распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также сотрудничал с иностранными СМИ.
В 2017 году источники ряда СМИ сообщали о задержании Алексашенко* в аэропорту при попытке вывезти в США госнаграды(7 орденов, которые он якобы купил в России и на Украине). Сам он все отрицал.