Пискарев обратился в Генпрокуратуру из-за работы Гуриева* и Алексашенко* над антироссийскими санкциями

Глава комиссии Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев направил обращение в Генпрокуратуру РФ в отношении экономистов Сергея Гуриева* (внесен в реестр иностранных агентов) и Сергея Алексашенко* (внесен в реестр иностранных агентов). Парламентарий считает, что в их действиях присутствуют признаки государственной измены. Об этом стало известно в среду, 15 ноября, из публикации в Telegram-канале думской комиссии.
В обращении Пискарева сказано, что Гуриев* и Алексашенко* входили в рабочую группу Стэнфордского университета в США, которая занималась разработкой санкций против России.
«Полагаю, что в действиях Гуриева*, Алексашенко* и других обладателей российских паспортов в этой группе, оказывающей США активную помощь и поддержку в наложении на Россию всё новых и новых санкций, могут быть усмотрены признаки преступлений по статьям 284.2 («призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации») и 275 («государственная измена») Уголовного кодекса РФ», — говорится в обращении депутата Госдумы в Генпрокуратуру РФ.
Накануне в Telegram-каналах появились утверждения, что уехавшие из России экономисты, в том числе Гуриев* и Алексашенко*, и бывший посол США в РФ Майкл Макфол участвуют в разработке санкций против России.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.