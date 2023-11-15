Пискарев обратился в Генпрокуратуру из-за работы Гуриева* и Алексашенко* над антироссийскими санкциями

Глава комиссии Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев направил обращение в Генпрокуратуру РФ в отношении экономистов Сергея Гуриева* (внесен в реестр иностранных агентов) и Сергея Алексашенко* (внесен в реестр иностранных агентов). Парламентарий считает, что в их действиях присутствуют признаки государственной измены. Об этом стало известно в среду, 15 ноября, из публикации в Telegram-канале думской комиссии.

В обращении Пискарева сказано, что Гуриев* и Алексашенко* входили в рабочую группу Стэнфордского университета в США, которая занималась разработкой санкций против России.

