В Минсельхозе задумались о производстве томатов и огурцов в России

В Министерстве сельского хозяйства рассмотрят возможность составления ежегодного плана по производству помидоров и огурцов, 17 ноября сообщают «Ведомости». О планах по структуре и объему производства говорили на совещании у замминистра сельского хозяйства Андрея Разина, которое состоялось 14 ноября.

Как пишет издание, темой совещания было обсуждение роста цен на помидоры и огурцы с начала этой осени. Инициативу Минсельхоз обсудит с Минпромторгом, производителями овощей закрытого грунта, отраслевиками и торговыми сетями.



Как ранее писала «Фонтанка», рост цен на огурцы по сравнению с предыдущей неделей ускорился до 9,1%. Рост цен на помидоры, наоборот, замедлился до 5,7%, хотя неделей ранее составлял 8,8%