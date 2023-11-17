Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2024 году

Основной этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Это следует из проекта расписания ЕГЭ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
ЕГЭ пройдет в три периода: досрочный — с 22 марта по 12 апреля, в том числе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля; основной — с 23 мая по 1 июля; дополнительный — с 4 по 9 сентября.
Подробный график основного периода публикует РИА Новости.
- 23 мая (четверг) — география, литература, химия;
- 28 мая (вторник) — русский язык;
- 31 мая (пятница) — математика (базовый и профильный уровни);
- 4 июня (вторник) — обществознание;
- 7 июня (пятница) — информатика;
- 8 июня (суббота) — информатика;
- 10 июня (понедельник) — история, физика;
- 13 июня (четверг) — биология, иностранные языки (письменная часть);
- 17 июня (понедельник) — иностранные языки (устная часть);
- 18 июня (вторник) — иностранные языки (устная часть);
Кроме того, в совместном приказе Минпросвещения РФ и Рособрнадзора говорится, что участникам ЕГЭ по математике в 2024 году запретят пользоваться калькулятором, но позволят взять линейку, отмечает ТАСС. Ранее непрограммируемый калькулятор разрешили для выпускников девятых классов в рамках основного государственного экзамена по математике в 2024 году.