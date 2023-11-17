Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2024 году

Основной этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Это следует из проекта расписания ЕГЭ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ЕГЭ пройдет в три периода: досрочный — с 22 марта по 12 апреля, в том числе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля; основной — с 23 мая по 1 июля; дополнительный — с 4 по 9 сентября.

Подробный график основного периода публикует РИА Новости.

23 мая (четверг) — география, литература, химия;

28 мая (вторник) — русский язык;

31 мая (пятница) — математика (базовый и профильный уровни);



4 июня (вторник) — обществознание;

7 июня (пятница) — информатика;

8 июня (суббота) — информатика;

10 июня (понедельник) — история, физика;

13 июня (четверг) — биология, иностранные языки (письменная часть);

17 июня (понедельник) — иностранные языки (устная часть);