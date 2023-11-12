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    Всем по 100. Калькуляторы разрешили на ОГЭ по математике

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    Ученики смогут сдавать ОГЭ по математике, используя калькуляторы. Нововведение вступит в силу с 2024 года, следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

    «При выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором», — говорится в опубликованной версии экзамена.

    В заданиях на 2023 год такая возможность не предусмотрена.

    В конце октября 2023 года глава Рособнардзора Анзор Музаев заявил, что модель перехода российских школьников в 10 класс и поступления в учебные заведения среднего профессионального образования может быть изменена. Он высказал мнение о том, что нынешняя система не соответствует современным требованиям.

    Позднее пресс-служба ведомства заявила, что в данный момент речь об инновациях не идет. Высказанное Музаевым мнение назвали «частным».

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