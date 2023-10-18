Рособрнадзор: всероссийских проверочных работ не будет, но будет нейросеть

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам «проводиться точно не будут», заявил 18 октября глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Как передает РИА Новости, об этом Музаев сообщил во время встречи с родителями в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
«Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам... Это решение консолидированное, принятое. Все остальные предметы у нас остаются», — цитирует агентство слова Музаева.
Ранее чиновник заявил, что речи о полной отмене проверочных работ в России не идет.
ВПР в школах России проходят с 2015 года среди учеников 4–8-х и 10–11-х классов. В 2023 году работы проводились с 1 марта по 20 мая, уточняет «Коммерсантъ».
Музаев добавил, что в будущем планируется поменять модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения среднего профессионального образования. Подробности, правда, он не привел.
Ещё новости от Рособрнадзора: в новом учебном году ведомство впервые применит нейросеть для проверки работ ЕГЭ из всех регионов. Окончательное решение будет принимать модератор — «действительно там был телефон или шпаргалка или нет».