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    Рособрнадзор: всероссийских проверочных работ не будет, но будет нейросеть

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    3 комментария

    Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам «проводиться точно не будут», заявил 18 октября глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Как передает РИА Новости, об этом Музаев сообщил во время встречи с родителями в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

    «Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам... Это решение консолидированное, принятое. Все остальные предметы у нас остаются», — цитирует агентство слова Музаева.

    Ранее чиновник заявил, что речи о полной отмене проверочных работ в России не идет.

    ВПР в школах России проходят с 2015 года среди учеников 4–8-х и 10–11-х классов. В 2023 году работы проводились с 1 марта по 20 мая, уточняет «Коммерсантъ».

    Музаев добавил, что в будущем планируется поменять модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения среднего профессионального образования. Подробности, правда, он не привел.

    Ещё новости от Рособрнадзора: в новом учебном году ведомство впервые применит нейросеть для проверки работ ЕГЭ из всех регионов. Окончательное решение будет принимать модератор — «действительно там был телефон или шпаргалка или нет».

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    Комментарии 3

    _ixform18 Окт 2023 в 21:10
    сочные японские школьницы
    +0−0
    Вячеслав Русаков18 Окт 2023 в 21:03
    Заменим деда нейросетью! :))))))
    +1−0
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