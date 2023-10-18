Рособрнадзор: всероссийских проверочных работ не будет, но будет нейросеть

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам «проводиться точно не будут», заявил 18 октября глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Как передает РИА Новости, об этом Музаев сообщил во время встречи с родителями в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».



«Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам... Это решение консолидированное, принятое. Все остальные предметы у нас остаются», — цитирует агентство слова Музаева.



Ранее чиновник заявил, что речи о полной отмене проверочных работ в России не идет.

